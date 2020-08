Dune, Zendaya rivela: "Il trailer è incredibile, ma ho un ruolo molto piccolo nel film" (Di venerdì 7 agosto 2020) Zendaya apparirà nell'attesissimo Dune di Denis Villeneuve ma, come ha rivelato lei stessa, il suo ruolo durerà ben poco. Zendaya apparirà nell'attesissimo Dune di Denis Villeneuve ed è rimasta entusista dopo aver visto il trailer ufficiale, ma ha anche ribadito che il suo ruolo sarà piuttosto piccolo. Per l'attrice quest'anno è stato indubbiamente denso di soddisfazioni personali che la hanno proiettata con successo da Disney Channel a ruoli più adulti, a partire da MJ in Spider-Man, in cui tornerà nel terzo capitolo della saga del supereroe Marvel. Inoltre ha appena ottenuto la sua prima nomination agli Emmy per Euphoria della HBO, dove ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Dune, Zendaya rivela: 'Il trailer è incredibile, ma ho un ruolo molto piccolo nel film'… - MissOHaras : #Zendaya è un'artista completa: modella, ballerina, cantante, attrice. Nominata agli Emmy per il ruolo in #Euphoria… - leganerd : Dune: Zendaya è rimasta entusiasta dalla visione del trailer ? - badtasteit : #Dune #Zendaya ha già visto il trailer e rivela di avere solo una piccola parte nel film - cinefilosit : Zendaya rivela che il suo ruolo di Dune sarà molto piccolo #ILoveCinefilos -

Ultime Notizie dalla rete : Dune Zendaya Dune: Zendaya conferma di aver visto il trailer ufficiale Tom's Hardware Italia Dune, Zendaya rivela: "Il trailer è incredibile, ma ho un ruolo molto piccolo nel film"

Per l'attrice quest'anno è stato indubbiamente denso di soddisfazioni personali che la hanno proiettata con successo da Disney Channel a ruoli più adulti, a partire da MJ in Spider-Man, in cui tornerà ...

Zendaya rivela che il suo ruolo in Dune sarà molto piccolo

In una recente intervista Zendaya ha parlato del suo coinvolgimento in Dune di Denis Villeneuve, rivelando che il suo ruolo nel film sarà molto piccolo. Zendaya ha parlato del suo ruolo nell’attesissi ...

Per l'attrice quest'anno è stato indubbiamente denso di soddisfazioni personali che la hanno proiettata con successo da Disney Channel a ruoli più adulti, a partire da MJ in Spider-Man, in cui tornerà ...In una recente intervista Zendaya ha parlato del suo coinvolgimento in Dune di Denis Villeneuve, rivelando che il suo ruolo nel film sarà molto piccolo. Zendaya ha parlato del suo ruolo nell’attesissi ...