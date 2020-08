Dramma nel mondo del basket, morto Michael Ojo. Stroncato da un infarto durante l’allenamento (Di venerdì 7 agosto 2020) Tragedia nel mondo del basket, morto a soli 27 anni Michael Ojo, ex centro della Stella Rossa di Belgrado. Lutto nel mondo del basket, è morto a soli 27 anni Michael Ojo, ex centro della Stella Rossa. Il cestista è stato colto da un infarto durante una seduta di allenamento con il Partizan Belgrado, con il quale stava disputando un periodo di prova. morto Michael Ojo, centro della Stella Rossa La notizia, riportata dai media locali, ha fatto in poco tempo il giro della rete tra lo sconforti degli appassionati del gioca del basket. Ojo, secondo le prime ricostruzioni, si stava allenando quando è stato colto da un infarto che ... Leggi su newsmondo

