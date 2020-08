Dramma nel Casertano, donna muore mentre fa la spesa (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFrignano (Ce) – Tragedia in un supermercato a Frignano, nel Casertano. Una donna di 50 anni è deceduta a seguito di un malore mentre faceva la spesa. Il tutto è accaduto davanti agli occhi attoniti di dipendenti e dei clienti dell’attività commerciale. La donna si è improvvisamente accasciata al suolo ed è stata immediatamente soccorsa. Le persone presenti hanno prestato i primi soccorsi, allertando anche i sanitari del 118. Purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Secondo una prima ricostruzione, le cause del decesso sarebbero da ricondurre ad un probabile arresto cardiocircolatorio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

