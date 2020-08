Doppio ritorno per «John Wick»: Keanu Reeves girerà il quarto e il quinto film della saga insieme (Di venerdì 7 agosto 2020) Keanu Reeves torna. Anzi, raddoppia. Secondo quanto anticipa Deadline, infatti, Lionsgate è al lavoro non solo sul quarto, ma anche sul quinto capitolo della saga di John Wick, con l’obiettivo di portare avanti i due set contemporaneamente. A confermarlo è il CEO del gruppo John Feltheimer, che anticipa: «Stiamo preparando le sceneggiature dei prossimi due episodi del nostro franchise, con John Wick 4 che uscirà nei cinema nel weekend del Memorial Day del 2022». Reeves, attualmente impegnato nelle riprese del quarto film di Matrix, sarà, quindi, chiamato a impersonare John Wick in due film che, secondo Feltheimer, vedranno il calcio di inizio a gennaio 2021. https://twitter.com/nypost/status/1291499558472687620 Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : Doppio ritorno Doppio ritorno per «John Wick»: Keanu Reeves girerà il quarto e il quinto film della saga insieme Vanity Fair.it La Juve e i soliti tormenti (a lieto fine) degli ottavi

Per il terzo anno consecutivo i bianconeri si trovano in una situazione complicata dopo l’andata. Ma è sempre andata bene Si soffre ma si passa. La Juventus che si presenta al ritorno degli ottavi di ...

Napoli-Juve, ipotesi doppio scambio: Higuain e Berna per Milik ed Hysaj!

Napoli e Juventus potrebbero imbastire una trattativa con un doppio scambio clamoroso. E' quanto afferma AreaNapoli.it che spiega come i partenopei potrebbero prelevare dai bianconeri Federico Bernard ...

