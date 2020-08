Dopo la delusione in Rai, Elisa Isoardi si consola tra le a braccia della persona che ama [FOTO] (Di venerdì 7 agosto 2020) Elisa Isoardi in vacanza con la madre Ormai è ufficiale, Dopo la presentazione dei palinsesti Rai di metà luglio, possiamo dire che a settembre non tornerà più in onda La prova del cuoco. Il cioking show che nelle ultime due stagioni è stato condotto da Elisa Isoardi, come tutti ha chiuso definitivamente i battenti Dopo quasi vent’anni. Infatti, nella prossima stagione televisiva al suo posto il pubblico di Rai Uno avrà modo di vedere la nuova trasmissione culinaria capitanata da Antonella Clerici: E’ sempre mezzogiorno. Una volta archiviata la delusione per la mancata riconferma del format coi cuochi, la professionista piemontese, in attesa di concorrere alla 15esima edizione di Ballando con le Stelle, si sta ... Leggi su kontrokultura

