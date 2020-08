Donald Trump ordina il divieto di transazioni con Tencent negli USA (Di venerdì 7 agosto 2020) Il reporter Sam Dean di LA Times ha riferito che la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che di fatto vieta le transazioni relative all'app di messaggistica WeChat di Tencent. Nei prossimi 45 giorni, tuttavia, si continuerà a definire quello su cui effettivamente incide questo divieto.In precedenza, sembrava che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse firmato due ordini esecutivi che avrebbero vietato agli americani di completare transazioni con il conglomerato cinese Tencent e la società cinese ByteDance (TikTok), ma poi la situazione è stata chiarita. Il divieto di transazioni con Tencent, però, potrebbe potenzialmente avere implicazioni di vasta portata per l'industria dei ... Leggi su eurogamer

