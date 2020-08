Dl Agosto, via libera Cdm salvo intese “tecniche”: 50% tasse sospese entro dicembre, poi 24 rate (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ultimo testo è di 109 articoli. L’ossatura è definita: ci sono il rinnovo della cassa integrazione e la proroga del blocco dei licenziamenti, circa 5 miliardi di fondi per enti locali e un miliardo per la scuola, la fiscalità di vantaggio per il Meridione Leggi su ilsole24ore

borghi_claudio : Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo… - LaStampa : Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari. - Agenzia_Ansa : L'omicidio di #ViaPoma, il legale della famiglia Cesaroni: 'l'indagine si può riaprire ma a questo punto serve un s… - MaryWinner6 : RT @borghi_claudio: Eccallà... anche stavolta una tonnellata di marchette. Sempre peggio. Decreto Agosto, ecco le novità in arrivo https:… - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Dl agosto, via libera del Cdm salvo intese 'tecniche' -

Ultime Notizie dalla rete : Agosto via Tasse autonomi, bonus, cig, altri 400 euro per Reddito emergenza. Via libera salvo intese al dl agosto Il Messaggero Calciomercato Serie A estate 2020: tabellone acquisti e cessioni

Tutte le operazioni di calciomercato estivo del campionato di Serie A 2020-2021. Il tabellone con tutti i calciatori trasferiti, acquisti, cessioni e prestiti Il calciomercato torna a farla da padrone ...

Olbia, concerto sosia J-Ax con “assembramento”: post di Balata, è polemica

Olbia, 07 agosto 2020 – Chi era nel centro storico ieri sera ha avuto una sorpresa: la presenza del sosia di J-Ax, inizialmente scambiato per quello vero. Decine e decine i post sui social su questo a ...

Tutte le operazioni di calciomercato estivo del campionato di Serie A 2020-2021. Il tabellone con tutti i calciatori trasferiti, acquisti, cessioni e prestiti Il calciomercato torna a farla da padrone ...Olbia, 07 agosto 2020 – Chi era nel centro storico ieri sera ha avuto una sorpresa: la presenza del sosia di J-Ax, inizialmente scambiato per quello vero. Decine e decine i post sui social su questo a ...