Dl Agosto, nell'ultima bozza salta il bonus ristoranti. Resta il reddito d'emergenza (Di venerdì 7 agosto 2020) Niente bonus ristoranti . La misura, originariamente prevista all'interno del Dl Agosto in discussione oggi al Consiglio dei ministri , non sarebbe stata confermata secondo quanto riferiscono diverse ... Leggi su quotidiano

IL CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY INIZIA DAL VALTIBERINA

Pronto all’esordio stagionale il Campionato Italiano Cross Country Rally 2020. L’eccellenza dell’Off Road sta per alzare il sipario della tredicesima stagione tricolore nelle giornate di sabato 8 e do ...

Covid, aumento dei casi in Veneto: 183 positivi in più. Zaia: virus viene da fuori

07 agosto 2020 Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti ...

