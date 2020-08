Dl Agosto: licenziamenti dal 16/11 Aiuti fiscali per le aziende del Sud (Di venerdì 7 agosto 2020) Il governo ha trovato l'intesa sul Decreto Agosto, che adesso approda in Consiglio dei Ministri per il definitivo via libera. licenziamenti bloccati fino al 15 novembre Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

