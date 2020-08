Dl agosto: il Governo alle ultime limature, stop ai licenziamenti e proroga dei contratti a tempo determinato senza causale (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (7 agosto)Dopo giorni di liti all’interno del Governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, il nodo licenziamenti sembra essere stato sciolto e il dl agosto arriverà oggi, 7 agosto, sul tavolo del Governo, dopo il Cdm saltato ieri. 103 gli articoli della nuova bozza che verrà esaminata dall’esecutivo. Dalla proroga del reddito di emergenza al pacchetto per il Sud, ecco alcune delle misure sul tavolo che verranno finanziate con i 25 miliardi stanziati grazie allo scostamento di bilancio. proroga dei licenziamenti La possibilità di licenziare sarà flessibile: legata alla cassa integrazione. Solo le aziende che hanno usufruito di tutte ... Leggi su open.online

Decreto Agosto, stop ai licenziamenti con Cig

Non è possibile licenziare se si è fatto ricorso alla Cassa integrazione. Dopo complicate trattative in seno alla stessa maggioranza giallorossa, il governo ha trovato la quadra sul Decreto Agosto. Al ...

