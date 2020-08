Distanziamenti e mascherine. Prorogate le misure le precauzionali fino al 7 settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - Nel corso del Consiglio dei ministri che si sta ancora svolgendo a Palazzo Chigi "abbiamo anche concordato le nuove misure del Dpcm che sarà in vigore dal 15 agosto fino al 7 settembre". Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. "Nel nuovo Dpcm ci sarà la proroga sino al 7 settembre delle misure precauzionali minime. Rimane il distanziamento e l'obbligo delle mascherine. Sono regole minime". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Nel nuovo Dpcm "è prevista la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto, la ripresa delle attività fieristiche con allestimenti che possono partire subito e le fiere vere e proprie dal primo settembre" ha ... Leggi su agi

