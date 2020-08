Diletta Leotta e Daniele Scardina: lui tenta riavvicinamento, lei rifiuta incontro? Il gossip (Di venerdì 7 agosto 2020) Diletta Leotta e Daniele Scardina: segnali di pace interni alla coppia? L’estate ha portato a numerose rotture e tra le tante anche a quella tra la giornalista sportiva e volto di Dazn e il pugile detto King Toretto. Secondo quanto svelato da Giornalettismo, però, pare proprio che i prossimi giorni potrebbero portare a qualche colpo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

infoitcultura : Diletta Leotta dimentica Scardina grazie alle amiche, ma i fan si chiedono ” chi sono?” - blogtivvu : Diletta Leotta e Daniele Scardina: riavvicinamento in corso in Sardegna? - italiaserait : Diletta Leotta soccorsa in strada: cosa è successo alla conduttrice tv in vacanza - bulmalopez44 : Video intimo Diletta Leotta Presentadora Italiana #dilettaleotta - lsdinho_77 : Diletta Leotta quelle femme ... -