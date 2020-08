Dieci milioni di euro dal Governo per il sostegno all’industria musicale, discografica e fonografica (Di venerdì 7 agosto 2020) A seguito degli appelli delle associazioni del settore musica Afi, Anem, Assomusica, FEM, Fimi e PMI, il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il turismo Dario Franceschini ha stanziato un fondo importante per sostenere il mondo della musica che versa in condizioni drammatiche a causa degli effetti del lockdown e della pandemia. Si parte con 10 milioni di euro per l’industria musicale, reso possibile da un decreto ad hoc, utilizzando il fondo emergenze spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivo istituito con il decreto Cura Italia e potenziato con il Decreto Rilancio. “Con questo intervento continua il supporto del Governo all’industria musicale, discografica e fonografica, in particolare a tutti gli operatori del settore che, ... Leggi su ilfattoquotidiano

danieledv79 : RT @arbalbinot: No, no e no #IoVotoNO Io voglio essere rappresentata degnamente da persone capaci, così come i padri costituenti hanno sta… - NetracerRob : RT @arbalbinot: No, no e no #IoVotoNO Io voglio essere rappresentata degnamente da persone capaci, così come i padri costituenti hanno sta… - arbalbinot : No, no e no #IoVotoNO Io voglio essere rappresentata degnamente da persone capaci, così come i padri costituenti h… - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #Juve-#Lione, dieci milioni di motivi in più per vincere - tuttosport : #Juve-#Lione, dieci milioni di motivi in più per vincere -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci milioni Juve-Lione, dieci milioni di motivi in più per vincere Tuttosport Sondaggi, il botto di Fratelli d'Italia? Ruba voti alla destra M5s, non alla Lega: l'analisi dei flussi

Si continua ad evidenziare l'inaspettato, inarrestabile, ingovernabile declino della Lega di Salvini e del diretto travaso di voti (potenziali) a favore di Fratelli d'Italia. Non c'è nulla di vero in ...

Piemontese, ok al contributo per 931 associazioni e società sportive dilettantistiche

Monte Sant’Angelo, 07 agosto 2020. Si è chiuso in 20 giorni l’esame delle domande presentate da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche all’avviso pubblico “PugliaSport2020” della Regione Pug ...

Si continua ad evidenziare l'inaspettato, inarrestabile, ingovernabile declino della Lega di Salvini e del diretto travaso di voti (potenziali) a favore di Fratelli d'Italia. Non c'è nulla di vero in ...Monte Sant’Angelo, 07 agosto 2020. Si è chiuso in 20 giorni l’esame delle domande presentate da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche all’avviso pubblico “PugliaSport2020” della Regione Pug ...