"Diablo vive". Così gli ultras ricordano Diabolik a un anno dall'omicidio (Di venerdì 7 agosto 2020) Manifesti per ricordare il capo ultras Fabrizio Piscitelli ad un anno dalla sua uccisione. "Diabolik", come lo chiamavano tutti, è stato ucciso lo scorso anno, il 7 agosto, da un killer vestito da runner mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti. Proprio per la ricorrenza della sua morte, gli ultras della Lazio e i suoi amici hanno tappezzato tutte le zone di Roma con i manifesti raffiguranti l'immagine del fumetto di Diabolik e la scritta "Diablo vive", accompagnata dalla data 7/872019 - 7/872020. Fuori la sede degli Irriducibili, in via Amulio - dopo la cancellazione pretesa e ottenuta dal Comune di Roma - è stato anche realizzato nuovamente un murales ... Leggi su iltempo

