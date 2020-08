Devastante esplosione a Beirut, morta anche Maria Pia: era un’italiana che viveva nella capitale (Di venerdì 7 agosto 2020) Beirut. anche una cittadiana italiana è deceduta dopo la terrificante esplosione a Beirut, in Libano. A confermare la notizia è la Farnesina. La vittima risponde al nome di Maria Pia Livadiotti, 92 anni, nata nella capitale libanese nel 1928 e vedova di Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell’ambasciata d’Italia in Libano, deceduto 15 anni fa. … L'articolo Devastante esplosione a Beirut, morta anche Maria Pia: era un’italiana che viveva nella capitale Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

