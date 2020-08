Deep Purple, oggi 7 agosto esce il nuovo album Whoosh (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo 50 anni eccoli ancora sulla cresta dell’onda. I Deep Purple hanno sfidato il tempo e lo hanno vinto. E proprio il tempo, così come la fragilità umana piegata dalle regole dello spazio, è uno degli argomenti trattati dal nuovo album della leggendaria band: ‘Whoosh!’. oggi venerdì 7 agosto esce l’album numero 21 della storia dei Deep Purple. L’uscita del nuovo lavoro in studio è stata anticipata da tre singoli: “Throw My Bones” , “Man Alive” e “Nothing At All”: tutti portatori di un messaggio importante. Un tema infatti lega le tracce presenti nell’album: la ... Leggi su italiasera

italiaserait : Deep Purple, oggi 7 agosto esce il nuovo album Woosh - marcamoly : Esce il nuovo album dei Depp Purple e si intitola 'Whoosh. La band fa parte della storia del rock e ha influenzato… - halfstepper : Gli Who in Italia sono troppo poco celebrati, dopotutto hanno avuto la stessa importanza di Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd e Deep Purple. - ivogermanetto : @DarkLadyMouse @MassimoSpilabo2 Io sono abbastanza onnivoro . Attualmente sto divorando l’ultimo dei Deep Purple ?? - Bouvet_Nemo : Oggi esce #WHOOSH il nuovo album dei Deep Purple! Rock’n’roll ?????? #deeppurple #rock #classicrock #hardrock… -

Ultime Notizie dalla rete : Deep Purple v Recensioni | Dischi | Deep Purple - WHOOSH! su Rockol Rockol.it Visita guidata serale in centro storico

Stasera alle 21 il Centro Guide Turismo Pistoia organizza al fresco della sera una visita guidata al centro storico: tra storia e leggenda, eventi e curiosità, avremo modo di conoscere il cuore antico ...

Deep Purple: guarda l'intervista integrale a Ian Paice realizzata da Alteria

Alteria ha intervistato il grande Ian Paice, batterista dei Deep Purple, in occasione dell'uscita di "Whoosh!", il nuovo album della leggendaria band britannica.

Stasera alle 21 il Centro Guide Turismo Pistoia organizza al fresco della sera una visita guidata al centro storico: tra storia e leggenda, eventi e curiosità, avremo modo di conoscere il cuore antico ...Alteria ha intervistato il grande Ian Paice, batterista dei Deep Purple, in occasione dell'uscita di "Whoosh!", il nuovo album della leggendaria band britannica.