Decreto Agosto, rateizzazione delle tasse sospese e altro reddito d'emergenza. Ecco le novità (Di venerdì 7 agosto 2020) Metà delle tasse sospese si potranno versare nei prossimi due anni, una nuova quota una tantum del reddito d’emergenza, lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly, il fisco light per il Sud e spunta una sanatoria per i concessionari delle spiagge. Sono alcune delle novità che hanno fatto lievitare il Decreto Agosto approdato sul tavolo del Consiglio dei ministri.- tasse sospese E RINVIO ACCONTI E CARTELLELe tasse, i contributi, le ritenute e l’Iva sospesi per i mesi di marzo, aprile, maggio potranno essere pagati per il 50%, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ... Leggi su huffingtonpost

