Decreto agosto, più rate per tasse: 400 milioni alla ristorazione e spunta il fondo casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) Dal lavoro alle indennità, dal Rem al bonus babysitter per i medici, dalla diluizione in due anni delle rate delle tasse sospese alla Cig per Air Italy. C'è il blocco dei licenziamenti legato a Cig e sgravi e comunque almeno fino al 15 novembre, ma salta il rimborso "cashback" per chi consuma al ristorante. Ecco i principali contenuti del Decreto agosto. LAVORO. Arrivano ulteriori 18 settimane di cassa integrazione di cui le seconde nove con contributo - del 9% o del 18% in base al calo di fatturato, nullo se questo è superiore al 20% - da parte dei datori di lavoro, o in alternativa gli sgravi dei contributi previdenziali per 4 mesi per le aziende. Sgravi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato per sei mesi con il limite di esonero pari a 8.060 euro su ... Leggi su iltempo

