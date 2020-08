Decreto agosto, le novità in arrivo dal Consiglio dei ministri (Di venerdì 7 agosto 2020) In attesa del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei ministri si registrano diverse novità tra i i 109 articoli del Decreto agosto. Dalle rateizzazione in due anni del 50% delle imposte sospese, una nuova quota una tantum del reddito d’emergenza, lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly, il fisco agevolato per il Sud e il condono sul 30% dei canoni per i gestori delle spiagge. Decreto agosto, le novità in arrivo dal Consiglio dei ministri Ecco le novità sul tavolo del Cdm iniziato alle 18.30 e dal quale dovrebbe uscire il testo del Decreto agosto. A partire dalla sospensione dei versamenti di tasse e dei contributi di marzo, aprile e maggio, che ... Leggi su quifinanza

