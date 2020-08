Decreto agosto, le misure previste: dal blocco dei licenziamenti alla scuola (Di venerdì 7 agosto 2020) In queste ore il Governo italiano è al lavoro per approvare il “Decreto agosto” che porterà con sè moltissime novità per quanto riguarda il mondo della scuola, del lavoro, la cassa integrazione e i bonus per stagionali e lavoratori del turismo. Dunque, entro oggi 7 agosto 2020, il Governo dovrebbe emanare il testo definitivo del “Decreto agosto”, del quale è in circolazione una bozza di 91 articoli. Uno dei punti più difficili sul quale trovare l’accordo è quello sul blocco dei licenziamenti, ma entro oggi anche questo ostacolo si dovrebbe superare. Una cosa per ora è sicura nel nuovo “Decreto agosto” ci saranno ... Leggi su urbanpost

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. I verbali del Cts. Caos trasporti. I… - Confindustria : Non siamo usciti dall'emergenza. Moltissime imprese lottano con calo della domanda e produzione che non riprende. S… - qui_finanza : Dl Agosto, 500 milioni per gli incentivi auto: come cambiano i bonus Aumentano le risorse per gli incentivi auto ne… - CarloMattana : Decreto agosto, sgravi fiscali per chi assume al Sud ma salta il bonus ristoranti -