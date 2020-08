Decreto Agosto: cosa prevede la bozza. Entrano anche la cig per AirItaly e il fondo casalinghe (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Dl Agosto prevederà più tempo per pagare le tasse sospese, una nuova quota una tantum del reddito d’emergenza, lo sblocco della cassa integrazione per i lavoratori di AirItaly e un fisco light per il Sud. Tutte le novità contenute nei 109 articoli sono arrivate oggi, venerdì 7 Agosto, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Tasse sospese Alcuni dei punti più importanti riguardano le tasse: i versamenti dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio potranno essere saldati in due anni. Non si sposta dunque la data dell’appuntamento con il fisco, che rimane fissata il 16 settembre, ma le rate mensili da quattro diventano 24. Previsto anche lo stop alla riscossione delle cartelle fino al 15 ottobre e quello della seconda rata per Imu, alberghi, cinema, ... Leggi su tpi

