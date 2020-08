De Luca: “Inchiesta covid center? Speculazione politica e aggressione mediatica alla nostra sanità” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella consueta diretta Facebook del venerdì il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato l’inchiesta sui covid center di Napoli, Caserta e Salerno. “C’è stato un tentativo di Speculazione politica e aggressione mediatica sulla nostra sanità. Mi pare che abbia lasciato il tempo che trova. Avremmo potuto usare procedure straordinarie, non lo abbiamo fatto, anche sull’ospedale modulare abbiamo fatto procedura di gara pubblica, non chiamando cinque imprese senza bando. Sollecitiamo i controlli con la massima tranquillità. C’è stato in questi giorni un tentativo di equiparare alcune gravi questioni che hanno riguardato le Regioni del Nord con la Campania, un tentativo ... Leggi su ilnapolista

