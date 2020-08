Dazi sull'alluminio, il Canada promette 'contromisure' agli Usa (Di venerdì 7 agosto 2020) Il governo canadese ha annunciato che risponderà con rapide 'contromisure dollaro per dollaro' alla decisione degli Stati Uniti di colpire di nuovo Ottawa con Dazi del 10% sulle importazioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il governo canadese ha annunciato che risponderà con rapide "contromisure dollaro per dollaro" alla decisione degli Stati Uniti di colpire di nuovo Ottawa con dazi del 10% sulle importazioni di allumi ...

Usa: Trump aumenterà di nuovo i dazi sull'alluminio canadese

New York, 07 ago 02:05 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato oggi di aver reimposto le tariffe dell'alluminio sul Canada, riaccendendo un punto di contesa che ...

Il governo canadese ha annunciato che risponderà con rapide "contromisure dollaro per dollaro" alla decisione degli Stati Uniti di colpire di nuovo Ottawa con dazi del 10% sulle importazioni di allumi ...