Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 7 Agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) Cari lettori eccoci all’appuntamento tanto desiderato con le nuove anticipazioni di Daydreamer soap Turca tra le più popolari in circolazione. Oggi parleremo della puntata di venerdì 7 Agosto, ricca di eventi e di scene divertenti. Ci eravamo lasciati con Can che voleva dire ai genitori di Sanem che loro due sono fidanzati. Ma i genitori hanno frainteso, pensando che Sanem non rispetti il fatto che Can non sia interessato a lei. La verità quindi non è uscita fuori ancora, mentre Aylin sta ragionando su cosa bisogna fare per screditare Sanem agli occhi di Can. Daydreamer soap Turca: anticipazioni venerdì 7 Agosto Nihat finge di aver dimenticato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

