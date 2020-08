DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 17 agosto: furiosa lite tra Can e Sanem (Di venerdì 7 agosto 2020) Quarantaquattresimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno Dopo la pausa estiva di una settimana, ovvero dal 10 al 14 agosto 2020, lunedì 17 la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno farà il suo ritorno su Canale 5. Le anticipazioni della prossima puntata rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto ormai finito tra i due protagonisti Can Yaman e Sanem Divit. I due ragazzi, interpretati da Can Yman e Demet Ozdemir, però, daranno prova di amarsi ancora, anche se non mancheranno i colpi di scena. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati. Can litiga con Sanem per via del profumo che vuole vendere a Fabbri Le ... Leggi su kontrokultura

