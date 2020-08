Davide Blanda, conosciamo meglio il candidato al trono di ‘Uomini e Donne’! (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Uomini e Donne sta per tornare a Settembre e dunque la redazione del programma è al lavoro per la scelta dei nuovi tronisti. Questa volta, però, ad occuparsene non saranno i collaboratori di Maria De Filippi, ma il pubblico stesso. Votando su Wittytv.it, si potrà eleggere il proprio preferito, dopo aver guardato i video di presentazione dei candidati QUI. Sono in tre a contendersi i due troni per la nuova stagione. Dopo avervi presentato prima Davide Donadei e poi Gianluca De Matteis, ora conosciamo meglio Davide Blanda. Il ventisettenne viene da Novara ed è un operaio in un’azienda alimentare. Vive ancora con i suoi genitori e i suoi due fratelli, con uno dei quali si diverte girando video su Tik Tok. Entrambi, infatti, hanno un ottimo seguito sulla piattaforma social. ... Leggi su isaechia

