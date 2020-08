Dalla Spagna, la Juventus pensa a Gasperini per il dopo Sarri (Di venerdì 7 agosto 2020) Una Champions League ancora da giocare, con la sfida da dentro o fuori di questa sera contro il Lione. In casa Juventus le voci sul futuro di Maurizio Sarri si fanno sempre più insistenti e Dalla Spagna è già partito il toto allenatori. L'ultima notizia, che avrebbe dell'incredibile, è il nome nuovo che prima d'ora non era stato mai accostato alla Vecchia Signora: quello di Gian Piero Gasperini.Dalla Spagna: c'è anche Gasperini per il dopo Sarricaption id="attachment 558269" align="alignnone" width="843" Gasperini (Getty Images)/captionSecondo quanto si apprende da Don Balon, il sogno del presidente Andrea Agnelli in caso d’esonero di Sarri ... Leggi su itasportpress

