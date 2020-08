Dalla Spagna, Arthur torna a Barcellona per… rescindere subito il contratto (Di venerdì 7 agosto 2020) Una Champions League ancora da giocare con il cammino che, in caso di passaggio del turno contro il Napoli, potrebbe essere ancora più lungo. Il Barcellona si trova a fare i conti con un finale di stagione intenso e turbolento. Non solo i rumors relativi al futuro di Messi, adesso anche Arthur sta diventando "un problema". Dopo l'insubordinazione, il brasiliano sarebbe pronto a tornare in terra catalana per parlare con la dirigenza e chiedere di... essere lasciato andare subito.Arthur: rescissione immediatacaption id="attachment 809362" align="alignnone" width="578" Arthur Barcellona (getty images)/captionNelle intenzioni di Arthur ci sarebbe la volontà di rescindere subito il contratto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Dalla Spagna, Arthur torna a Barcellona per... rescindere subito il contratto - - NewsHammer9 : @gabrielenoli @SkyTG24 ti faccio sommessamente notare che in veneto ci sono 6 (sei) contagi per dei neo-18enni torn… - rosalinobove : @aylaf__ Beh, siamo in due. Dalla Spagna sono arrivate notizie molto molto positive. Fonte privata. Naturalmente an… - tomaskajurov : RT @JacobinItalia: Juan Carlos di Borbone fugge dalla Spagna, una fine ingloriosa per il simbolo della transizione alla democrazia. Vengono… - onecm927 : @milanvoice_ACM @TitonatoSFC @acmilan @simonkjaer1989 Non preoccuparti, se Monchi lo vuole, è per qualcosa. Questo… -