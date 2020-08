Dal Ghana – Il Benevento vuole Asamoah: l’Inter chiede 3 milioni di euro (Di venerdì 7 agosto 2020) Richiesta del Benevento all’Inter per Asamoah Kwadwo Asamoah nella prossima stagione non sarà un giocatore dell’Inter. Il ghanese lascerà il club nerazzurro al termine di questa stagione, in cui ha visto poco e niente il campo a causa di diversi problemi fisici. Su di lui, oltre a club turchi, secondo quanto riportato da Ghanasoccernet.com, ci sarebbe anche il Benevento, neo promosso in Serie A. Per il ghanese il club nerazzurro chiede 3 milioni di euro, che saranno tutti plusvalenza in quanto il giocatore è arrivato a parametro zero. L'articolo Dal Ghana – Il Benevento vuole Asamoah: l’Inter chiede 3 ... Leggi su intermagazine

rosemaryzegers : un chilo di ganja diretto dal Ghana, perdi la testa per una puttana - Cerrezio_FC : @AlviseAndolina @Cosimo53086756 @macastel3 @aledenicola @CarloCalenda @micheleboldrin Lombroso lega le capacità all… - RussoErnest : @Emanuele676 La parola Negri vi fa perdere quel poco IQ rimasto, non è che se vieni dal Ghana e sei bianco sei un b… - thebeyhiveit : RT @BeyonceTribe: Dal giardino di casa alle strade del Ghana... #ALREADY è il videoclip più acquistato negli Stati Uniti! #BlackIsKing http… - Nicoletta7692 : @AndreaMarano11 @ChiranAngelgela Il razzismo lo vivono continuamente. Il mio collega al lavoro Salim (che viene dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Ghana Volkswagen sbarca in Ghana: si parte con 5.000 auto all’anno FormulaPassion.it Volkswagen sbarca in Ghana: si parte con 5.000 auto all’anno

Volkswagen si prepara a sbarcare in Ghana. La decisione di assemblare automobili in terra d’Africa arriva alla luce di un veto posto dal governo ghanese sulle importazioni di auto usate. Una misura vo ...

Thomas Schaefer nominato nuovo ceo di Skoda. Proviene dal Sudafrica dove guidava filiale Volkswagen Group

MLADA BOLESLAV - Thomas Schaefer è da oggi il nuovo Ceo di Skoda Auto, in sostituzione di Bernhard Maier, che ha guidato la Casa ceca del Gruppo Volkswagen negli ultimi cinque anni. Dal 2015 president ...

Volkswagen si prepara a sbarcare in Ghana. La decisione di assemblare automobili in terra d’Africa arriva alla luce di un veto posto dal governo ghanese sulle importazioni di auto usate. Una misura vo ...MLADA BOLESLAV - Thomas Schaefer è da oggi il nuovo Ceo di Skoda Auto, in sostituzione di Bernhard Maier, che ha guidato la Casa ceca del Gruppo Volkswagen negli ultimi cinque anni. Dal 2015 president ...