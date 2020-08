Dal 24 agosto iniziano i test di un vaccino interamente italiano su 90 volontari (Di venerdì 7 agosto 2020) AGI - "Arrivate allo Spallanzani le prime dosi del vaccino completamente made in Italy pronto ora alla fase di sperimentazione sull'uomo. Finanziato dalla Regione Lazio con un investimento da 5 milioni insieme al ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Stiamo cercando volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, oppure tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio Sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19, per partecipare ad uno studio clinico su un vaccino contro Covid-19". Così si legge in un annuncio pubblicato sul sito dello Spallanzani ... Leggi su agi

