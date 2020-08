Daisy Coleman, si suicida l’attrice che ha raccontato gli abusi subiti a scuola (Di venerdì 7 agosto 2020) Daisy Coleman aveva solo 23 anni. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla madre attraverso i social. L’attrice aveva interpretato un documentario in cui raccontò gli abusi subiti ai tempi del liceo. Si è tolta la vita ad appena 23 anni Daisy Coleman. Si tratta della giovane che aveva fatto parlare di sè per … L'articolo Daisy Coleman, si suicida l’attrice che ha raccontato gli abusi subiti a scuola proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

