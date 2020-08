Da Bagnaia a Zarco, tutti a caccia della Ducati di Dovizioso… E Lorenzo ha già firmato un pre-contratto! (Di venerdì 7 agosto 2020) La questione piloti in casa Ducati si fa sempre più complicata via via che trascorrono le settimane, l’unico ad avere la certezza di sedersi sulla DesmosediciGP nel 2021 è Jack Miller, il cui arrivo al posto di Danilo Petrucci è già stato ufficializzato da tempo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesPer l’altra moto è però tutto aperto, con Dovizioso che continua ad avere problemi in sede di rinnovo, intoppi che potrebbero condurre ad un clamoroso addio. Il forlivese, tre volte vice-campione del mondo negli ultimi tre anni, deve assolutamente vincere almeno una delle prossime tre gare per aumentare il proprio potere contrattuale, altrimenti potrebbe davvero dire addio alla Ducati. In lotta per la sua successione c’è senza dubbio Pecco Bagnaia, le cui ultime prestazioni ... Leggi su sportfair

Ducati pianificherà il futuro in MotoGP dopo il secondo round austriaco. Tutte le cifre sul tavolo delle trattative, pre-contratto per Jorge Lorenzo. Sarà un agosto di fuoco per Ducati, non solo per i ...

[Rassegna stampa] – La Ducati deve scegliere quale sarà il pilota ufficiale da affiancare a Jack Miller per il 2021, e sulla carta ha tre alternative: la linea giovane (Bagnaia), un rischioso ritorno ...

