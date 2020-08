Cupola del Duomo di Firenze: è il giorno dei seicento anni, un compleanno speciale (Di venerdì 7 agosto 2020) "Festeggia" i suoi 600 anni la Cupola del Duomo di Firenze , la cui realizzazione iniziò proprio il 7 agosto 1420, la più grande al mondo in muratura, con il suo diametro interno di circa 45 metri ed ... Leggi su lanazione

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #7agosto 1420 #Brunelleschi inizia la cupola di Santa Maria del Fiore, con metodi antichi ma anch… - regionetoscana : #AccadeinToscana Il #7agosto 1420 #Brunelleschi iniziava a costruire la cupola del Duomo di Firenze. Ad oggi rimane… - SkyArte : Era il 7 agosto 1420 quando #Brunelleschi, genio fiorentino indiscusso, iniziò la sua impresa: costruire la più gra… - LCafeinter : RT @pikappa77: @pisto_gol Cupola? Insomma il TRIONFO della sentenza DEFINITIVA n.36350 CASSAZIONE ' Moggi ideatore di un sistema illecito… - addictedtotim : RT @racheart86: Qui per ricordarvi che 600 anni fa, il 7 agosto 1420, Brunelleschi dava avvio ad un'opera rivoluzionaria: la Cupola di Sant… -

Ultime Notizie dalla rete : Cupola del

La costruzione dell'opera simbolo di Firenze iniziò il 7 agosto 1420. Le celebrazioni organizzate per la ricorrenza tutte rimandate per Covid FIRENZE — Il 7 agosto 1420 l'Opera di Santa Maria del Fior ...Festeggia" i suoi 600 anni la cupola del Duomo di Firenze, la cui realizzazione iniziò proprio il 7 agosto 1420, la più grande al mondo in muratura, con il suo diametro interno di circa 45 metri ed es ...