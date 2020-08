Csm, per me la ‘Spazzacorrenti’ non risolve: così nessun candidato indipendente riuscirà a entrare (Di venerdì 7 agosto 2020) Le sirene della propaganda governativa talvolta raggiungono livelli quasi lirici, perché suggeriscono nomi evocativi a provvedimenti che hanno tutt’altro contenuto. Mi riferisco allo schema di disegno di legge, ribattezzato “Spazza-correnti”, che il 3 agosto scorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha licenziato anche nella materia “ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità, di costituzione e funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura”. La straordinaria occasione generata dalla pubblicità del “sistema delle correnti”, nata dall’indagine pendente a Perugia, avrebbe potuto dare all’esecutivo un assist formidabile – e motivato – per rivoluzionare il sistema di funzionamento dell’organo di governo della magistratura italiana, istituzione di garanzia di ... Leggi su ilfattoquotidiano

