Csm: Bonafede, 'chi eletto in politica non torna in magistratura a vita, limiti anche a chi non eletto' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, (Adnkronos) - Con la riforma del Csm "viene accentuato e posto un confine una volta per tutte tra politica e magistratura". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, al termine del Consiglio dei ministri, spiegando che non sarà possibile eleggere tra i membri laici "persone che ricoprono in quel momento o hanno ricoperto negli ultimi due anni ruoli di governo a livello nazionale o a livello regionale. Inoltre chi è stato membro del Consiglio superiore della magistratura", al termine del mandato "nel quattro anni successivi non può presentare domande per incarichi direttivi e semidirettivi", per evitare "che il ruolo di membro del Consiglio superiore della magistratura possa rappresentare in qualche modo un vantaggio". "Finalmente si scrive ... Leggi su iltempo

Roma, 7 ago (Adnkronos) – “Ricostruiamo la credibilità della giustizia con un’ambiziosa riforma” del Csm, necessaria a prescindere dai “recenti scandali”. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, ...

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Via libera del consiglio dei ministri al decreto agosto. "Abbiamo approvato misure significative - ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa -. Ringrazio tutti i ministri, i capi delegaz ...

