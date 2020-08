Crosetti: “Sarri-Juventus? Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio il tecnico della Juventus, Maurzio Sarri, rispondendo alla domanda di un giornalista, aveva detto che i dirigenti bianconeri sarebbero dei dilettanti se decidessero di esonerarlo dopo un’eventuale sconfitta contro il Lione, nella gara valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Oggi il giornalista Maurizio Crosetti, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto replicare all’allenatore toscano: “Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti, caro Maurice”. Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti, caro Maurice — maurizio Crosetti (@m ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Crosetti: '#Sarri-#Juventus? Hanno già deciso proprio perché non sono dei dilettanti' - BrunoGarante : @m_crosetti I dirigenti della juve non sono dilettanti cit. maurizio sarri p.s. ma perche’ continui a ‘secciare’ la juve? - Nicpirro80 : @m_crosetti Veda che è quello che ha detto Sarri. Non decideranno in base ad una partita, ma avranno già deciso in… - forchi_giuseppe : RT @ilciccio67: @m_crosetti @Enzo54847297 Quanto mi piacerebbe che Maurizio Sarri dicesse quello che pensa, facendo nomi e cognomi. Che bel… - linus1076 : @m_crosetti Ma meno male. E' stata la Juve a far vincere lo scudetto a Sarri mica il contrario! -

Ultime Notizie dalla rete : Crosetti “Sarri Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista