Cristiano Ronaldo, terzo gol al Lione con tre maglie differenti (Di venerdì 7 agosto 2020) Con il rigore realizzato questa sera, Cristiano Ronaldo è riuscito a segnare al Lione con tre maglie differenti Al 43′ del match contro il Lione Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha segnato contro la squadra francese con tre maglie diverse in Champions League. Nelle altre due occasioni era andato in rete con il Manchester United e con il Real Madrid. Ronaldo è solamente il terzo giocatore ad aver segnato alla stessa squadra con tre maglie differenti nella competizione europea. Gli altri due risultano essere Jörg Butt alla Juventus e Ruud Van Nistelrooy al Bayern Monaco. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

