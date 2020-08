Cristiano Ronaldo non basta, il Lione elimina una Juve spenta. Dybala ancora ko (Di venerdì 7 agosto 2020) Finisce agli ottavi di finale l'avventura della Juventus in Champions League. I bianconeri battono 2-1 il Lione, vengono eliminati in virtù della sconfitta rimediata all'andata. Brutta prestazione degli uomini di Sarri che non riescono mai a dare ritmo alla gara. Ricaduta per Dybala che dopo 10 minuti dall'ingresso in campo è costretto ad uscire per un riacutizzarsi dell'infortunio.Primo tempocaption id="attachment 1003573" align="alignnone" width="300" Juventus - Lione (Getty Images)/captionNella prima parte di gara gli uomini di Sarri scendono in campo piuttosto contratti e confusi. I bianconeri faticano moltissimo a verticalizzare e la freschezza fisica del Lione mette in difficoltà la Juventus. Dopo soli 12 minuti i padroni di ... Leggi su itasportpress

