Cristiano Ronaldo, cifra folle per la nuova auto: “La più costosa al mondo” (Di venerdì 7 agosto 2020) Stagione quasi finita per Cristiano Ronaldo, che in attesa di provare l’assalto alla Champions League con la sua Juventus ha optato per un nuovo regalo a se stesso, per la precisione al proprio parco macchine. La disastrata stagione calcistica, funestata dal Covid e spintasi fino ad agosto inoltrato, non ha certo danneggiato le tasche del campione portoghese; e mentre la squadra torinese porta a casa il nono scudetto consecutivo, Ronaldo ha deciso di aggiungere alla sua collezione la sua terza Bugatti. Con una particolarità non da poco: un prezzo senza rivali nel panorama contemporaneo, secondo alcuni “la più costosa al mondo“. Cristiano Ronaldo annuncia il suo più grande acquisto: la Bugatti Centodieci, ritenuta l’auto ... Leggi su velvetgossip

