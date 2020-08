Cristian Totti alla guida con Ilary Blasi accanto, ma quanti anni ha suo figlio? (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) Guardando le storie Instagram di Ilary Blasi c’è il figlio Cristian alla guida (Foto). Un attimo di perplessità, tutti si chiedono quanti anni abbia Cristian Totti e come faccia la conduttrice a stare così tranquilla accanto a suo figlio che guida giovanissimo. Il figlio di Ilary e Francesco Totti ha già 14 anni, certo non sono molti i ragazzini che a questa età guidano un’auto ma lui sembra davvero attento, rilassato mentre porta in giro la sua mamma per le strade di Roma. Cristian ha 14 ... Leggi su ultimenotizieflash

LaGio___ : In che senso Cristian Totti ha già 14 anni e guida una minicar? - CiottolinaB : Come siamo arrivati a Cristian Totti che guida la macchina?! - Chiara19701810 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Totti, presa la procura del giovane Cristian Volpato. Anche il centrocampista classe 2003 viene accolto sotto… - ilRomanistaweb : ?? FOTO - Totti, presa la procura del giovane Cristian Volpato. Anche il centrocampista classe 2003 viene accolto so… - BSe_Valdo_91 : Cristian Totti capitano e andiamo in B a comandare -