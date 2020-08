Crisanti spiega che ci sono state anche altre decisioni politiche, come quella sul distanziamento di un metro (Di venerdì 7 agosto 2020) Il professore Andrea Crisanti, ospite della trasmissione In Onda del 6 agosto, ha raccontato che ci sono state in passato anche altre decisioni politiche dell’esecutivo in contrasto con le indicazioni del comitato tecnico-scientifico. La precisazione si è resa necessaria nel momento in cui, dopo la pubblicazione dei verbali delle sedute del team di esperti che ha aiutato il governo a gestire l’emergenza, è scoppiata la polemica perché nell’ultimo verbale prima del lockdown totale imposto da Giuseppe Conte, il comitato non aveva fatto cenno a questa misura. LEGGI anche > Per Crisanti non è detto che le 110 polmoniti anomale ad Alzano fossero collegate al coronavirus ... Leggi su giornalettismo

