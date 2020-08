Crisanti avverte: “L’Italia non è in una bolla, i casi in Europa sono un campanello d’allarme” (Di venerdì 7 agosto 2020) “L’aumento di casi di positività in Europa? Penso che sia un campanello d’allarme“. Lo ha dichiarato Andrea Crisanti, professore di Microbiologia dell’Università di Padova. “L’Italia non è in una bolla che in qualche modo ci protegge e poi rimane il fatto che non sappiamo le ragioni della differenza – ha aggiunto Crisanti -. Perché nel resto d’Europa i casi aumentano e in Italia no? Non sappiamo se questo è un problema“. E ancora: “La scienza è misura ma purtroppo si misura quello che uno vuole. Non è di fatto obiettiva, dipende, purtroppo, da quello che si misura. Quindi se noi non misuriamo i casi in maniera corretta ... Leggi su sportface

