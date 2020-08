Covid, Emilia-Romagna: ok a mille spettatori per sport all'aperto (Di venerdì 7 agosto 2020) commenta Fino a mille spettatori per gli eventi sportivi all'aperto e massimo 200 per quelli indoor, distanziamento e posti assegnati, deroghe concedibili in caso di interesse nazionale e ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Covid, Emilia-Romagna: ok a mille spettatori per sport all'aperto #Emilia-Romagna - sbonaccini : #legalità 10 immobili confiscati alla 'ndrangheta ai cittadini senza lavoro causa Covid . Assegnati a Comune di Sor… - Ravenna24ore : Covid-19, i dati. Emilia-Romagna sopra quota 30mila casi, 3 nuovi contagi nel ravennate - battitomilan7 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Emilia-Romagna: ok a mille spettatori per sport all'aperto #Emilia-Romagna - CarlottaMiller_ : RT @MediasetTgcom24: Covid, Emilia-Romagna: ok a mille spettatori per sport all'aperto #Emilia-Romagna -