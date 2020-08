Covid, ecco quali sono i principali fattori di rischio mortalità (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago (Adnkronos Salute) – Età avanzata, funzionalità renale ridotta e un elevato livello di infiammazione nel sangue. sono questi, per un paziente ricoverato in ospedale per Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità, secondo uno studio, guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), in collaborazione con la Clinica mediterranea cardiocentro di Napoli, l’Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani, che hanno costituito la collaborazione ‘Corist’ (Civid-19 Risk and Treatments). La ricerca, pubblicata sulla rivista ‘Nutrition, metabolism and cardiovascular disease’ ha preso in esame 3.894 pazienti Covid ricoverati in ospedali del territorio ... Leggi su calcioweb.eu

