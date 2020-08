Covid, ecco quali sono i principali fattori di rischio mortalità (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago (Adnkronos Salute) - Età avanzata, funzionalità renale ridotta e un elevato livello di infiammazione nel sangue. sono questi, per un paziente ricoverato in ospedale per Covid-19, i principali indicatori di un maggiore rischio di mortalità, secondo uno studio, guidato dal Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is), in collaborazione con la Clinica mediterranea cardiocentro di Napoli, l'Università di Pisa e altri 33 centri clinici italiani, che hanno costituito la collaborazione 'Corist' (Civid-19 Risk and Treatments). La ricerca, pubblicata sulla rivista 'Nutrition, metabolism and cardiovascular disease' ha preso in esame 3.894 pazienti Covid ricoverati in ospedali del territorio italiano dal 19 febbraio al 23 maggio ... Leggi su iltempo

