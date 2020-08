Covid, dimesso l’ultimo paziente ricoverato: ritorna a casa dopo cinque mesi (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era in ospedale da marzo, ha trascorso 50 giorni di degenza e ora, finalmente, l’ultimo paziente ricoverato per Coronavirus è stato dimesso dall’Asl Napoli 2 Nord. Giuseppe Ascione è uscito il 6 agosto dall’Ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato ricoverato per cinque mesi nelle terapie intensive di Pozzuoli e Ischia. Ascione è un medico anestesista in servizio al Loreto Mare, entrato in ospedale ad Ischia lo scorso 21 marzo con una diagnosi di positività al Covid-19 ed una condizione di salute soddisfacente. Si era ricoverato solo per sottoporsi ad una terapia ospedaliera non effettuabile al domicilio. dopo pochi giorni, ... Leggi su anteprima24

teleischia : CORONAVIRUS. DIMESSO IL DOTT.ASCIONE, ULTIMO PAZIENTE RICOVERATO PER COVID 19 - CronacaFlegrea : POZZUOLI/ Dimesso l’ultimo paziente ricoverato per Covid-19: era in ospedale da marzo - Notiziedi_it : Dimesso dall’Asl Na 2 l’ultimo paziente ricoverato per Covid-19: era in ospedale da marzo - NapoliToday : #Cronaca Dimesso dall'Asl Na 2 l'ultimo paziente ricoverato per Covid-19: era in ospedale da marzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dimesso Dimesso con Covid, muore in casa. Anziano ritrovato dopo 10 giorni Corriere della Sera Tre nuovi casi di coronavirus in Ticino, una persona dimessa

In totale sale a 3'449 il numero di persone testate positive nel cantone dall'inizio della pandemia, 923 i malati che hanno lasciato gli ospedali Restano sostanzialmente stabili i dati legati al coron ...

Il Ticino ha tre nuovi casi di coronavirus

BELLINZONA - Sette nuovi casi lunedì (rilevati nel weekend). Zero martedì. Tre mercoledì. Uno ieri. Tre oggi. La situazione sul nuovo coronavirus in Ticino resta, per il momento, fortunatamente stabil ...

In totale sale a 3'449 il numero di persone testate positive nel cantone dall'inizio della pandemia, 923 i malati che hanno lasciato gli ospedali Restano sostanzialmente stabili i dati legati al coron ...BELLINZONA - Sette nuovi casi lunedì (rilevati nel weekend). Zero martedì. Tre mercoledì. Uno ieri. Tre oggi. La situazione sul nuovo coronavirus in Ticino resta, per il momento, fortunatamente stabil ...