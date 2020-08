Covid, Alzano e Nembro: il Cts invocò già dal 3 marzo la zona rossa ma ‘qualcuno’ vi lavorò contro (Di venerdì 7 agosto 2020) Forse, oltre alle inchieste molto circostanziate de Le Iene, hanno contribuito ad approfondire la questione anche i verbali ‘desecretati’ (su ‘ordine’ del governo, da ieri online su portale della Fondazione Luigi Einaudi), delle diverse riunioni che, tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, il Comitato Tecnico Scientifico tenne in merito alla terribile emergenza sanitaria che in quei giorni stava angustiando il Paese. Valseriana: il Cts aveva già capito tutto ma… Ebbene, rivela oggi l’Eco di Bergamo – tra i pochi fortunati ad aver avuto accesso ai verbali online prima che il sito andasse in tilt per il traffico – nell’ambito della riunione che il Cts tenne il 3 marzo (ha riferito Niccolò Carretta, consigliere regionale lombardo), si giunse alla conclusione che sarebbe stato ... Leggi su italiasera

