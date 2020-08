Covid, aiuti contro la crisi del turismo Contributo a 29 città: c’è anche Bergamo (Di venerdì 7 agosto 2020) Decreto agosto, a 29 città d’arte il nuovo Contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali dei centri storici vista la «massiccia perdita di presenze turistiche straniere» causa Covid. Leggi su ecodibergamo

Decreto agosto, a 29 città d’arte il nuovo contributo a fondo perduto per sostenere le attività commerciali dei centri storici vista la «massiccia perdita di presenze turistiche straniere» causa Covid ...

PESCA: DALLE REGIONI VIA ALLO SBLOCCO DEI FONDI FEAMP PER LE MISURE COVID-19

Dopo i 20 milioni di euro previsti dal decreto Cura Italia e il provvedimento che stanzia 950 euro di ristoro per i pescatori, giunge finalmente in Conferenza Stato-Regioni l’accordo sul decreto che a ...

