Covid-19, Spallanzani riceve vaccino: dal 24 test sull’uomo (Di venerdì 7 agosto 2020) Covid-19, vaccino arrivato allo Spallanzani. Le primissime dosi della cura in sperimentazione in Italia sono state mandate all’ospedale specializzato. Quando il Covid-19 ha iniziato ad imperversare con forza in Italia, lo Spallanzani è stato il cuore medico e tecnico della lotta alla malattia. E ora, proprio dove tutto ha avuto inizio, il “vaccino” made in … L'articolo Covid-19, Spallanzani riceve vaccino: dal 24 test sull’uomo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : Covid, Spallanzani: 'Cerchiamo volontari per sperimentazione vaccino' - HuffPostItalia : 'Spallanzani pronto a sperimentare vaccino anti-Covid sull'uomo': si parte il 24 agosto - robersperanza : Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui… - xenonian1 : RT @FaberVonCastell: Appello a tutti i #nazivax. Allo #Spallanzani cercano #volontari per testare il #vaccino anti Covid. Non fate i timidi… - serebellardinel : Sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il #covid19 all'Istituto #Spallanzani, per esclusivo uso sperimental… -