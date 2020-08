Covid-19, oltre 19 milioni di casi nel mondo. Sempre più giovani contagiati (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono oltre 19,1 milioni i casi di Covid-19 confermati nel mondo e più di 715.000 i decessi, stando all'ultimo aggiornamento dei dati della Johns Hopkins University. I paesi che contano il maggior numero di contagi sono Stati Uniti (4.883.654), Brasile (2.912.212), India (2.027.074), Russia (870.187) e Sudafrica (538.184). Stati Uniti e Brasile sono anche i paesi con il maggior numero di decessi, seguiti da Messico, Regno Unito e India. Intanto, l'Organizzazione mondiale della sanità lancia l'allerta: la pandemia sta iniziando a interessare fasce più giovani della popolazione. L'Oms ha pubblicato i nuovi dati sulla pandemia che mostrano che attualmente la maggior parte dei casi si concentra tra i 25 e i 64 anni ma c'è un trend per la ... Leggi su ilfogliettone

